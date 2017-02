Eislingen/Fils Bahnhof nach Dumme-Jungen-Streich gesperrt

Von red 23. Februar 2017 - 10:47 Uhr

Steine auf Bahngleise zu legen ist kein Kavaliersdelikt (Symbolbild).Foto: dpa

Ein Junge legt am Mittwoch am Bahnhof Eislingen/Fils Steine auf die Gleise. Ein Mitarbeiter beobachtet ihn dabei und alarmiert die Polizei.

Eislingen/Fils - Ein 14-Jähriger hat am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr offenbar mehrere Schottersteine auf Höhe des Bahnhofs Eislingen/Fils (Kreis Göppingen) auf die Gleise gelegt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der Lokführer einer Regionalbahn nach Süßen bei der Durchfahrt einen Schlag, als sein Zug über die aufgelegten Steine fuhr.

Mehr zum Thema

Junge versteckte sich im Gebüsch

Der Lokführer eines entgegen kommenden Zuges sah auch auf seinem Gleis Schottersteine, woraufhin der Bahnhof Eislingen/Fils von 16.04 Uhr bis 16.46 Uhr gesperrt wurde. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn beobachtete den 14-Jährigen, wie dieser erneut Steine auf die Gleise legte und sich anschließend in einem Gebüsch versteckte. Polizisten fanden den Jungen und übergaben ihn an seine Eltern. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen den 14-jährigen Jugendlichen aufgenommen. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Hindernisse wie diese können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Schottersteine gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende.