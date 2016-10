Eislingen Brennender Lkw verursacht langen Stau

Ein Lkw gerät auf der B 10 bei Eislingen in Brand. Die Strecke muss vollständig gesperrt werden.





Eislingen - Der Brand eines Lastzugs hat am Mittwoch zu einem Stau auf der B 10 bei Eislingen (Landkreis Göppingen) geführt.

Kurz vor 16 Uhr geriet der Lkw auf der Fahrt in Richtung Ulm in Brand. Der Fahrer lenkte seinen Zug auf den Standstreifen. Dort koppelte er den Anhänger noch ab, bevor die Zugmaschine vollständig in Flammen aufging. Der Anhänger wurde so nur leicht beschädigt, teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Dazu musste die B10 vorübergehend vollständig gesperrt werden und es entstand ein Stau von mehreren Kilometern.

Den Sachschaden am Lkw schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Ob die Fahrbahn beschädigt wurde, muss noch geprüft werden.