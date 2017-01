Eislingen an der Fils Wohncontainer für Obdachlose brennt

Von red/dpa 14. Januar 2017 - 09:26 Uhr

Bei einem Brand in Eislingen sind fünf Menschen verletzt worden.Foto: dpa

Ein Container für Obdachlose in Eislingen an der Fils hat am frühen Samstagmorgen Feuer gefangen. Fünf Menschen wurden verletzt. Es gibt bereits einen Verdächtigen.

Eislingen an der Fils - Ein Wohncontainer für Obdachlose hat in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) am Samstagmorgen Feuer gefangen. Zwei Menschen kamen wegen einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, drei Menschen wurden leicht verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Laut Polizei vernahm die Kriminalpolizei bereits einen Verdächtigen. Es handele sich um einen Bewohner.

Die Wohncontainer der Stadt stehen Obdachlosen zur Verfügung, die Schutz vor Kälte suchen. Zum Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen.