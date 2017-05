Eislingen an der Fils 20-Jährige angefahren und schwer verletzt

16. Mai 2017

Die 20-jährige Fußgängerin überquert die Straße und wird dabei angefahren und schwer verletzt.Foto: dpa (Symbolbild)

Eine 20-jährige Fußgängerin wird in Eislingen an der Fils von einem Auto angefahren und zu Boden geschleudert. Ohne sich um die schwer verletzte Frau zu kümmern, fährt der Fahrer davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Eislingen an der Fils - Eine 20-jährige Fußgängerin ist am Dienstag in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war die 20-Jährige zwischen 8 und 9 Uhr in der Salacher Straße auf dem Weg zur Bushaltestelle. Zwischen der Lessingstraße und der Königsstraße überquerte die Fußgängerin die Straße. Als sie bereits auf der Straße war, näherte sich von hinten ein Auto und fuhr die junge Frau an. Sie wurde zu Boden geschleudert. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, fuhr der Autofahrer davon. Die 20-Jährige ging mit schweren Verletzungen nach Hause und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nach dem flüchtigen Fahrer und hofft auf Hinweise. Es soll sich um einen grauen VW Kleinwagen gehandelt haben. Ersten Informationen nach ereignete sich der Unfall gegen 8.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07335/96260 zu melden.