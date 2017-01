Holiday on Ice in Stuttgart Akrobatik und Glamour auf perfektem Eis

Von kuz 27. Januar 2017 - 17:11 Uhr

Die Show Holiday on Ice ist zu Gast in der Porsche-Arena in Stuttgart. Eiskunstläufer zeigen von Freitag bis zum 29. Januar in glamourösen Kostümen akrobatische Figuren und gekonnte Pirouetten auf dem Eis.





Stutttgart - Eine rund 18 mal 30 Meter große, spiegelglatte Fläche liegt, von rotem Teppich umrahmt, im Innenraum der Porsche-Arena. „Das ist nicht gerade ein Eishockeyfeld, aber doch recht groß“, stellt Rüdiger Munkelt zufrieden fest. Er ist für die frostige Technik des „Holiday On Ice“-Gastspielsam Neckar zuständig und hat seinen Job offensichtlich gut gemacht. „Ich bin froh, dass wir hier unser eigenes Eis haben“, sagt Annette Dytrt.

Vor ein paar Tagen mussten die Eistänzer auf dem Eis der Kölner Haie auftreten. „Eishockeyeis ist rutschiger und härter und auf schärfere Kufen ausgelegt. Das war nicht einfach“, so Dytrt. Die fünfmalige deutsche Eiskunstlaufmeisterin ist auch begeistert von der neuen Show „Time“, die nach der Premiere am Freitag bis zum 29. Januar siebenmal in Stuttgart zu sehen sein wird. „Ich war schon bei ,Passion‘ als Stargast dabei, aber eben als reine Solistin. Diesmal kann ich gemeinsam mit Yannick Bonheur auch eine andere Facette zeigen.“

Die Musik stammt von Interpreten wie Coldplay oder Christina Aguilera. „Bislang wurden bei den Shows meist neu eingespielte Versionen verwendet“, so Dytrt, die als Zweieinhalbjährige erstmals auf Schlittschuhen stand. Bei „Time“ bekommt man nun ausschließlich Originale zu hören. „Das macht auch den Auftritt noch emotionaler“, sagt die Eiskunstläuferin. Die Optik unterstreichen teils Kostüme des Modedesigners Thomas Rath.