Sternekoch testet Eisdielen in Stuttgart Wo schmeckt das Eis am besten?

Von red 21. Juli 2017 - 13:41 Uhr

Was gibt es Schöneres als ein Eis an heißen Tagen – doch wo schmeckt es am besten? Die Kollegen von Stuggi-TV haben sich mit Sternekoch Frank Oehler in Stuttgart auf die Suche begeben.

Stuttgart - Nach dem heftigen Regen der vergangenen Tage steigen die Temperaturen in Stuttgart und Region an diesem Wochenende wieder an. Bei sommerlicher Hitze im Kessel tut Abkühlung gut – zum Beispiel mit einem leckeren Eis.

Die Kollegen von Stuggi-TV haben gemeinsam mit Sternekoch Frank Oehler den Eisdielen-Check in Stuttgart gemacht: In den vier Kategorien Geschmack, Location, Preis und Vielfalt fällte der Chef der „Speisemeisterei“ in Hohenheim ein Urteil.

Welche der vier getesteten Eisdielen schneidet laut Oehler am besten ab? Und warum? Die Antworten sehen Sie im Video.