Einzelkritik zu VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen Terodde glänzt: Doppelpack und Baby-Jubel

Von red/Heiko Hinrichsen/dpa 12. Februar 2017 - 15:37 Uhr

Der VfB Stuttgart festigt mit einem 2:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen die Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Simon Terodde ragt heraus.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga dank Torjäger Simon Terodde ausgebaut. Der Aufstiegsaspirant gewann am Sonntag glücklich mit 2:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen und feierte den dritten Rückrundensieg in Serie.

Nach Teroddes Saisontoren 13 und 14 (45.+2/Foulelfmeter, 85. Minute) wuchs der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Eintracht Braunschweig auf fünf Punkte. Verfolger Hannover 96 kann im Montagspiel gegen Bochum bis auf drei Zähler heranrücken.

Für Sandhausen endete vor 45 560 Zuschauern trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Richard Sukuta-Pasu (62.) eine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage.

