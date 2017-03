Einzelkritik zu VfB gegen Fürth Schlechte Noten für die Roten

Von Carlos Ubina 18. März 2017 - 16:22 Uhr

Der VfB Stuttgart verliert das Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. Wie sah die Leistung der einzelnen Spieler aus? Lesen Sie hier die Einzelkritik der VfB-Profis.





Fürth - Der VfB Stuttgart hat im Aufstiegsrennen der 2. Liga wieder gepatzt und droht seinen Spitzenplatz am 25. Spieltag zu verlieren. Der schwäbische Fußball-Traditionsclub verlor am Samstag mit 0:1 (0:1) bei der SpVgg Greuther Fürth. Veton Berisha gelang bereits in der 9. Minute per Weitschuss der entscheidende Treffer.

Die Stuttgarter kassierten die erste Niederlage in der Rückrunde und blieben nach zwei Unentschieden zum dritten Mal nacheinander ohne Sieg. Dabei blieben die meisten Spieler des Fußball-Zweitligisten hinter den Erwartungen.

