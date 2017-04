Einzelkritik zu VfB gegen Dresden Ein bisschen Lohn für ganz viel Arbeit

Von Dirk Preiß/red 02. April 2017 - 16:03 Uhr

Der VfB Stuttgart hat nach einem 0:3 noch ein 3:3-Unentschieden erreicht. Wie sah die Leistung der einzelnen Spieler aus? Lesen Sie hier die Einzelkritik der VfB-Profis.





Stuttgart - Was für ein Spiel! Nachdem der VfB Stuttgart die erste Halbzeit fast komplett verschlafen hatte und bereits nach gut 20 Minuten mit 0:3 zurückgelegen hatte – übrigens durch einen lupenreinen Hattrick des Dresdners Stefan Kutschke – wurden die Schwaben in der Halbzeitpause wohl von Trainer Hannes Wolf aus dem Dornröschenschlaf geküsst und erreichten in buchstäblich letzter Minute noch ein 3:3-Unentschieden.

Für die Tore der Schwaben sorgten Simon Terodde (2) und Emiliano Insua.

Lesen Sie in unserer Bildergalerie, wie sich die VfB-Profis im Einzelnen geschlagen haben.

