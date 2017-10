Einzelkritik VfB Stuttgart bei RB Leipzig Nur wenige Großchancen für die Roten

Von Heiko Hinrichsen 21. Oktober 2017 - 18:05 Uhr

Der VfB Stuttgart hat auch in Leipzig keinen Punkt holen können – obwohl die Roten bis zum Schluss gekämpft haben. Unsere Redaktion hat die Leistung der VfB-Spieler bewertet.





Leipzig - Der VfB Stuttgart hat auch das fünfte Auswärtsspiel der Saison verloren. Beim Vizemeister RB Leipzig gab es eine 0:1 (0:1)-Niederlage für die Stuttgarter, die vor allem in der ersten Halbzeit zu verhalten agierten. Viele Großchancen hatte der Vizemeister nicht. Doch am Ende entschied die individuelle Qualität die Partie zugunsten der Leipziger.

Vor 42 558 Zuschauern in der ausverkauften Red-Bull-Arena markierte Marcel Sabitzer in der 23. Minute das Siegtor für die Hausherren. Obwohl Stuttgart in der zweiten Hälfte dem Ausgleich näher war, als Leipzig dem zweiten Tor, musste der VfB am Ende eine Niederlage hinnehmen.

