Einzelhandel in Stuttgart Tag der Primark-Eröffnung steht fest

Von Sven Hahn 26. September 2017 - 10:17 Uhr

Nach langem Umbau öffnet das ehemalige Karstadt-Gebäude an der Königstraße in Stuttgart wieder seine Tore. Der neue Mieter heißt Primark. Jetzt ist klar, wann die Filiale eröffnet.





Stuttgart - Lange Schlangen, schier endloses Anstehen – all das nur wegen der Eröffnung eines Klamottenladens? Szenen, die sich bereits vor vielen Primark-Filialen abgespielt haben, und die sich vielleicht auch sehr bald auf der Königstraße zutragen werden. Nach exklusiven Informationen unserer Zeitung wird die zweite Filiale der umstrittenen Modekette in Stuttgart am 5. Dezember im ehemaligen Karstadtgebäude an der Stuttgarter Innenstadt eröffnen.

Mehr zum Thema

Lange war über den Zeitpunkt der Eröffnung gemutmaßt worden. Vertreter der Innenstadt hatten die Folgen der aufwendigen Baustelle zwischen Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz und der Königstraße für die Kundenfrequenz in der Innenstadt kritisiert. Bereits im Herbst 2014 war bekannt geworden, dass Karstadt seine Filiale an der Ecke König- und Schulstraße schließen würde.

Kritik an Arbeitsbedingungen

Nun ist klar: Primark wird an selber Stelle mit mehr als 8000 Quadratmetern einen Laden eröffnen, der damit fast doppelt so groß ist wie die Filiale im Einkaufszentrum Milaneo. Aufgrund der aufwendigen Pläne für die Königstraße wurde lange vermutet, das irische Unternehmen würde aus dem Milaneo ausziehen. Doch das scheint nicht der Fall zu sein. „Wir freuen uns auf die Eröffnung einer zweiten Filiale in Stuttgart. Wir werden die Filiale im Milaneo nicht schließen“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Marke steht wegen ihrer aggressiven Preispolitik immer wieder in der Kritik – der Fokus liegt dabei häufig auf den Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter. Dazu erklärt das Unternehmen, man lege auf das Wohlergehen der Menschen, die Produkte für Primark herstellen, großen Wert und wähle Produzenten sorgfältig aus. Die Preispolitik sei möglich, da das Unternehmen beispielsweise auf Werbung verzichte.

Ob diese Argumente die Kritiker überzeugen können, ist fraglich. Bei der Eröffnung der Filiale im Milaneo im Oktober 2014 hatten sich Demonstranten unter die Gruppe wartender Teenager gemischt und gegen die Geschäftspolitik des Unternehmens demonstriert.