Einweihung des Innenstadtbüros von StZ und StN Ein Arbeitsplatz mitten im Stadtleben

Schüler sagen in Bus und Bahn Haltestellen an Ansagen in fünf Sprachen

Von 9. September 2016 - 17:49 Uhr

Unter Anleitung von Dorothee Roth, der „Stimme der SSB“, haben Schüler der Internationalen Schule ihre Ansagen sowohl in Deutsch als auch in ihrer Muttersprache aufgenommen. Die Namen der Haltestellen werden auf Deutsch angesagt, Hinweise auf Anschlüsse etwa aber in anderen Sprachen.