Einschränkungen im Raum Stuttgart Arbeiten an der Signaltechnik führen zu Bahnausfällen

Von red 29. November 2017 - 14:40 Uhr

Die Bahn führt Arbeiten an der Signaltechnik im Raum Stuttgart durch (Symbolbild). Foto: dpa

Am Wochenende zwischen dem 2. und 4. Dezember führt die Bahn Arbeiten an der Signaltechnik im Raum Stuttgart durch. Wir sagen Ihnen, auf welcher Strecke es zu Behinderungen im Bahnverkehr kommt.

Stuttgart - Zwischen Samstag, dem 2. Dezember (1.10 Uhr), und Montag, 4. Dezember (4.30 Uhr), führt die Bahn in Stuttgart-Obertürkheim Arbeiten durch, die den Zugverkehr in den künftigen Bauphasen flexibler machen sollen. Durch die Arbeiten kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr. Im Bereich des künftigen Tunnelportals am Tunnel Obertürkheim soll ein Gleiswechselbetrieb eingerichtet werden, der in Zukunft kürzere Sperrzeiten ermöglichen soll. Das hat einige Auswirkungen auf den Zugverkehr.

Im Fernverkehr betrifft das zwischen Samstag und Montag die IC-Linie 60 (Karlsruhe – München) und die EC-Linie 62 (Frankfurt/Main – Österreich). Mehrere EC- und IC-Züge fallen im Abschnitt Stuttgart – München aus. Andere werden umgeleitet und erhalten eine Fahrzeitverlängerung von rund 30 Minuten.

Ausfälle im Regionalverkehr

Im Regionalverkehr kommt es am Samstag und Sonntag ab jeweils 10.30 Uhr bis Betriebsschluss auf der RB-Linie Stuttgart-Ulm zu einigen Zugausfällen zwischen Plochingen und Stuttgart. In der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember fallen die Regionalbahnen (RB) 19280 und 19285 zwischen Göppingen und Stuttgart aus. Hierfür wird ein Ersatzverkehr zwischen Göppingen und Plochingen eingerichtet. In Plochingen besteht Anschluss auf die S-Bahn-Line 1 in/aus Richtung Stuttgart.

Am Samstag und Sonntag gibt es außerdem Ausfälle auf der Strecke Stuttgart-Tübingen. Einige Züge beginnen und enden in den Nachtstunden in Wendlingen (Neckar). Als Ersatz für die ausfallenden Züge fahren zwischen Plochingen/Wendlingen (Neckar) und Stuttgart-Bad Cannstatt Busse.

Umleitungen bei der S-Bahn

Von Samstag bis Montag wird die Linie S1 Kirchheim–Herrenberg zwischen Bad Cannstatt und Esslingen umgeleitet und die Halte „Neckarpark“, „Untertürkheim“, „Obertürkheim“ sowie „Mettingen“ entfallen. Zwischen Bad Cannstatt und Esslingen fahren Ersatzbusse.

Am Samstag verkehrt die Linie S1 nur in den Abschnitten Herrenberg und Bad Cannstatt und Wendlingen (Neckar) und Kirchheim (Teck). Für die ausfallenden S-Bahnen zwischen Bad Cannstatt und Wendlingen (Neckar) wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.