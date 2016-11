Einsatz in Stuttgart-Nord Mit Softairwaffe in Wohnheim hantiert

Von ceb 11. November 2016 - 14:48 Uhr

Immer wieder muss die Polizei wegen Anscheinswaffen ausrücken. Am Donnerstag nahm sie einen Jugendlichen in einem Wohnheim in Stuttgart-Nord fest, der eine Softairpistole trug.Foto: dpa

Die Polizei hat am Donnerstag erneut wegen eines Zwischenfalls mit einer Softairpistole ausrücken müssen. Ein 16-Jähriger hatte damit in einem Wohnheim an der Mönchhaldenstraße Aufregung verursacht, weil er sich weigerte, die Waffe herzugeben, meldet die Polizei.

Mehr zum Thema

Der junge Mann hatte sich die Waffe in Gangstermanier hinten in den Hosenbund gesteckt und lief damit in dem Wohnheim für wohnsitzlose Jugendliche umher. Die Softairpistole war – wie viele Modelle dieser Art – einer scharfen Waffe täuschend echt nachempfunden. Eine Erzieherin sah das gegen 20.30 Uhr und forderte den jungen Mann auf, die Waffe auszuhändigen. Weil er sich weigerte, wählte die Frau umgehend den Notruf und verständigte die Polizei. Die Beamten umstellten das Heim und nahmen den 16-Jährigen in seinem Zimmer vorläufig fest. Die Waffe beschlagnahmten die Polizisten.

Softairwaffen sehen täuschend echt aus

Softairwaffen sind frei verkäuflich. Die Besitzer dürfen sie aber nicht in der Öffentlichkeit führen, vor allem aufgrund der großen Verwechslungsgefahr dieser sogenannten Anscheinswaffen mit scharfen Pistolen. In jüngster Zeit musste die Polizei mehrfach ausrücken, weil sich Menschen durch Anscheinswaffen bedroht fühlten. So zum Beispiel am Mittwoch nach Allerheiligen, als ein Mann in Zuffenhausen mit einer Waffe auf seinem Balkon hantierte. Kinder auf einem Spielplatz sahen das und verständigten die Polizei. Der 60-Jährige besaß legal eine scharfe Waffe, ein Luftgewehr und eine Softairpistole. In Mühlhausen hatte am 31. Oktober ein Mann von einem Balkon aus auf ein fahrendes Auto gezielt.