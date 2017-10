Einkaufs- und Kulturerlebnisnacht in Gerlingen Sommernachtsgefühle am Herbstabend

Von Franziska Kleiner 29. Oktober 2017 - 17:11 Uhr

Die Einkaufs- und Kulturerlebnisnacht lockt alle Generationen in die Innenstadt. Diese ist stimmungsvoll beleuchtet. Auch das kulinarische Angebot ist bunt – und variiert von Eis bis Glühwein.





Gerlingen - Stimmung und Atmosphäre in der Gerlinger Innenstadt haben am Freitagabend nichts von Herbst. Schauen und reden, gemütlich bummeln, stehenbleiben und schwätzen: All dies ist der farbenfroh beleuchteten Stadt möglich. Alle Generationen fühlen sich bei der Einkaufs- und Kulturerlebnisnacht gleichermaßen wohl. Dieser Herbstabend hat das Flair einer lauschigen Spätsommerveranstaltung. Passend dazu ist vieles möglich: Die einen greifen zu Glühwein, die anderen sitzen vor der Eisdiele auf der Bank und lassen sich eine der letzten Möglichkeiten auf kühlen Genuss in dieser Saison nicht entgehen. Im Schaufenster prangt schon der Hinweis auf das nahe Saisonende.

Veranstalter sind zufrieden

Veranstaltet wurde die vierte Gerlinger Einkaufs- und Kulturnacht von der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Gesamtelternbeirat sowie dem Stadtmarketingverein „Mein Gerlingen“. Heike Bischoff, Mitglied im Vorstand des Stadtmarketingvereins, ist „sehr zufrieden“ mit dem Verlauf, wie sie sagt. Zumal das Konzept auch in diesem Jahr aufgegangen sei: Für den traditionellen Laternenumzug der Kinder kommen die Familien mit ihrem jüngeren und größeren Nachwuchs in die Innenstadt. Als zwischen halb neun und neun Uhr die Kinderwagen in den Straßen rar werden, wird es dort zwar leerer, in den Restaurants dafür aber umso voller. Nächstes Jahr soll es laut Bischoff auf jeden Fall eine Neuauflage geben.

Viele Inspirationen

Wann hat man schon die Gelegenheit, in aller Ruhe in Buch-Neuerscheinungen zu schmökern, sich über die Schuhmode des Winters zu informieren oder aber sich auch schon Ideen für die Weihnachtsdekoration zu holen? Die rund 25 Ladengeschäfte in der Haupt-, Eltinger-, Urban-, Schul- und Kirchstraße sowie in der Kronengasse laden zum Verweilen ein. „Es sind dieses Mal mehr als vergangenes Jahr dabei“, sagt Heike Bischoff – zufrieden auch mit der Beteiligung der Einzelhändler.

Kulturelle Vielfalt

Laut und eher rockig, leiser und eher sanft – die Musik, die in den Straßen erklang, bot für jeden Geschmack etwas. Jonas und Noah, die beiden singenden Gitarristen, gaben auf der Treppe vor der Volksbank Strohgäu Coversongs. Beim Song „Father and Son“ von Cat Stevens blieb auch Peter Schmid stehen. Der 68-Jährige war alleine unterwegs und genoss sichtlich das bunte Treiben auf dem Platz. Später wolle er noch die Ausstellung im Rathaus anschauen, erzählt er. Im Rathaus zeigten die Künstlerinnen Sigrid Artmann, Anna Schaberick und Ingrid Schwarz sowie die Künstler Guntram Funk, Thomas Heger und Albrecht Weckmann ihre Werke. Doch nicht nur das Rathaus war am Abend geöffnet. Die Volkshochschule bot Schnupperkurse an unter anderem in Tai-Chi und Qigong sowie in der arabischen Sprache. In der Bücherei gab es einen Bücherflohmarkt, im Stadtmuseum führte die Leiterin Catharina Raible durch die Wechselausstellung zur Geschichte des Fahrrads. Das Archiv lud zu Stadtführungen ein, während die Jonglier-AG des Gymnasiums die Fackeln tanzen ließ. Deren Duft lag noch in der Luft, nachdem sie längst erloschen waren.