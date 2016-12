Einhorn-Schokolade von Ritter Sport Auktion von #glittersport bringt vierstellige Summe ein

Von kaf 02. Dezember 2016 - 10:47 Uhr

Für einen vierstelligen Betrag hat Karikaturist Ralph Ruthe die begehrte Einhorn-Schokolade versteigert.Foto: Ebay/@Ruthe

Diese Spendenauktion auf Ebay hat bereits vor dem Ende für Furore gesorgt: Einen fünfstelligen Betrag sollte die begehrte Einhorn-Schokolade kosten. Ein Bieter hat nun immerhin eine vierstellige Summe für den guten Zweck gezahlt.

Stuttgart - Die Einhorn-Edition von Ritter Sport, die in den sozialen Netzwerken unter #glittersport bekannt wurde, ging seit sie auf dem Markt ist weg wie warme Semmeln. Serverzusammenbrüche beim Schokoladenhersteller und Ausverkauf nach wenigen Stunden – die Firma aus Waldenbuch hat mit diesem Produkt eine Marktlücke aufgetan, von der sie scheinbar selbst überrascht wurde.

Manch ein Geschäftstüchtiger hat sich den Hype zunutze gemacht und die begehrte Schokoladen-Tafel für sehr viel Geld auf Ebay angeboten. So auch Karikaturist Ralph Ruthe. Doch er hat den guten Zweck im Blick mit seiner Aktion: Der Karikaturist hatte die Schokolade nach eigenen Angaben bei einem Auftritt in Stuttgart erhalten – mag aber gar keine Himbeeren. Das schrieb er denn auch auf die Einhorn-Schokolade, die er auf dem Auktionsportal Ebay einstellte. Der Erlös soll an das Kinderhospiz Bethel in Bielefeld gehen. Zu Beginn der Auktion gab es astronomisch hohe Gebote für bis zu 11.950 Euro. Die Angebote stiegen noch weiter aufgrund von Fake-Bietern. Zu Beginn der Auktion waren noch etwa 160 Interessenten an der Versteigerung beteiligt.

Für diesen Preis ging die Tafel Schokolade nicht an den neuen Besitzer. Dennoch ist der Betrag gigantisch für 100 Gramm Einhorn-Schokolade: Am 29. November endete die Auktion. Das Endgebot lag bei 2040 Euro. 76 Interessenten hatten am Ende noch mitgeboten.

Auf Twitter feiert Ruthe den Betrag und kommentiert dies mit den Worten: „Geht schlechter“.

Auch Ritter Sport äußert sich auf Twitter zu der ungewöhnlichen Versteigerung:

Sagenhafte 2.040€ holt @ralphruthe für den guten Zweck! Wir finden das super & freuen uns für das Kinderhospiz Bethel. #glittersport https://t.co/mQZFhHuMst— RITTER SPORT DE (@RITTER_SPORT_DE) 29. November 2016

Auf seiner Facebook-Seite verrät Ruthe auch, wer die Tafel ersteigert hat. Zudem kündigt er an, selbst noch einmal 500 Euro auf die ersteigerte Summe drauflegen zu wollen. Das hatte er versprochen, wenn die Auktion über 50 Euro kommen sollte. Das Versprechen löst er nun ein: Das Kinderhospiz Bethel erhält nun 2540 Euro von dem Karikaturisten: