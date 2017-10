Einbruch in Ludwigsburg Tresor aus der Wand gerissen

Von red/rob 26. Oktober 2017 - 11:59 Uhr

Über eine ausgehebelte Balkontür sind die Einbrecher in das Haus gekommen. Foto: dpa

Einbrecher in einem privaten Wohnhaus im Ludwigsburger Schlösslesfeld reißen einen kompletten Tresor aus der Wand und entwenden so Schmuck für mehrere Tausend Euro.

Ludwisgburg - Mit viel Aufwand sind Einbrecher in ein Haus im Ludwigsburger Schlösslesfeld eingedrungen und haben reiche Beute gemacht. Wie die Polizei berichtet, kletterten sie am Dienstagabend auf einen Balkon, schoben einen Rollladen hoch und hebelten eine Tür auf. Die Täter durchsuchten das ganze Haus in der Ernst-Kauffmann-Straße. Dabei stießen sie auf Schmuck und auf einen Tresor im Keller, der weiteren Schmuck enthielt. Den Tresor rissen die Einbrecher samt und sonders aus der Verankerung und nahmen ihn komplett mit.

Die Polizei sucht Zeugen

Das Diebesgut ist mehrere Tausend Euro wert, der verursachte Schaden ist noch nicht beziffert. Wer zwischen 18 und 21 Uhr etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0 71 41 / 18 53 53 melden.