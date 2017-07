Einbruch in Ludwigsburg Scheibe eingeschlagen, um Kugelschreiber zu stehlen

Von red/sada 20. Juli 2017 - 11:27 Uhr

Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Foto: dpa

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Dieb mehrere hochwertige Stifte aus einem Schreibwarengeschäft entwendet.

Ludwigsburg - Um an mehrere hochwertige Kugelschreiber der Marke Montblanc zu kommen, hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Solitudestraße, Ecke Schillerstraße eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, hat er in der Zeit von 2.45 Uhr bis 6.45 Uhr die teuren Kugelschreiber gestohlen. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg auf unter: 07141/18 53 53.