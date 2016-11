Einbruch am Marktplatz Stuttgart Männermode gestohlen

Von Christine Bilger 23. November 2016 - 09:19 Uhr

Durch eine Seitentüre kamen die Einbrecher in den Laden.Foto: dpa

Einbrecher erbeuten aus einem Bekleidungsgeschäft Männermode und Geld gestohlen. Sie hatten es offenbar in erster Linie auf eine Marke abgesehen.

Stuttgart - Es muss ein recht große Menge an Kleidungsstücken gewesen sein, die Einbrecher in der Nacht zum Dienstag aus dem Laden eines Herrenausstatters am Marktplatz getragen haben. Die Täter erbeuteten Markenmode und Geld. Die Beute soll einen Wert von mehreren 10 000 Euro haben, teilt die Polizei mit. Sie waren in der Zeit zwischen 20.15 Uhr am Montag und 7.30 Uhr am Dienstag in den Laden eingedrungen. Über eine Seitentür sollen sie in das Gebäude der Firma Breitling gekommen sein. Was alles gestohlen wurde, dass müssen die Mitarbeiter noch erheben. Die Täter sollen es jedoch vor allem auf Kleidungsstücke der Marke Boss abgesehen haben.

Im Frühjahr wurden ein Fotoladen und ein Sportgeschäft geplündert

Die Tat erinnert an zwei große Einbrüche bei Einzelhändlern im Frühjahr Vergangenheit. Ende April hatten Diebe einen Fotoladen in der Tübinger Straßesystematisch ausgeräumt. Sie öffneten im Verkaufsraum, der ein großes Fenster zur Straße hat, etliche Verpackungen und nahmen ausgesuchte hochwertige Kameras und Zubehör mit. Der Schaden wurde auf mehrer Hunderttausend Euro geschätzt. Nur wenige Tage später räumten Einbrecher ein Sportfachgeschäft an der Marienstraße aus. Die Beute soll einen Wert von rund 60 000 Euro gehabt haben.