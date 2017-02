Auf dem Pragfriedhof ermordete Frau Zum Andenken an die tote Tochter

Von Stefanie Köhler 10. Februar 2017 - 19:17 Uhr

Der Vereinsvorstand: Lenas Eltern Norbert und Conni Wacker mit Friedhelm Hoffmann und Martina Kübler (von links)Foto: Ines Rudel

Die Familie von Lena Wacker, die im September 2015 auf dem Pragfriedhof ermordet wurde, hat einen Verein gegründet, um den Namen und das Schicksal der jungen Frau am Leben zu erhalten. Dessen Hauptziel ist die Gewaltprävention.

Esslingen - Lena, eine bildhübsche junge Frau mit einem Nasenpiercing, lacht dem Betrachter von vielen Fotos entgegen, die im Wohnzimmer der Familie Wacker hängen. Als lebensfroh beschreiben ihre Eltern sie, als offen, neugierig, kreativ. Als einen kinder- und tierlieben Menschen mit einem riesigen Freundeskreis. Das Bild auf dem Esstisch ist von Kerzen umrahmt, daneben steht ein Strauß frischer roter Rosen. „Wir stellen immer frische Blumen auf den Tisch“, sagt Lenas Mutter Conni Wacker und ihr trauriger Blick schweift zu dem zwei Meter hohen Banner. Es zeigt auch Lena – und begleitet Conni und Norbert Wacker künftig häufiger. „So ist Lena bei unseren Veranstaltungen immer mittendrin“, sagt Lenas Vater. Er und seine Frau haben lange überlegt, ob es richtig ist, Lenas Gesicht für das Banner zu verwenden. „Menschen erreicht man am besten über Gesichter“, sagt Norbert Wacker.

Lenas Eltern haben den Verein „Ein Stern für Lena – gegen Gewalt“ gegründet, um den Namen und das Schicksal ihrer Tochter am Leben zu erhalten. Lena Wacker ist die junge Frau, die im September 2015 auf dem Stuttgarter Pragfriedhof ermordet wurde. Der Täter, ein inzwischen 30 Jahre alter Koch und Freizeitpianist, hat zwar stets seine Unschuld beteuert, dennoch wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Laut dem Gericht hat er der damals 21 Jahre alten Lena einen Keramikübertopf auf den Kopf geschlagen. Er hat sie auch gegen den Kopf getreten und sich danach auf ihre Brust gesetzt, um sie zu ersticken. „Es ist schwer, nicht zu wissen, warum er Lena getötet hat“, sagt Norbert Wacker. Immer dann, wenn sich seine Gedanken um diese Frage drehen, müsse er sich ablenken. Eine Antwort bekomme er vermutlich nie.

Lena hatte ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit

Dagegen leben Lenas Eltern in der Gewissheit, dass ihre Tochter stolz auf sie wäre, weil sie einen Verein gegründet haben. Dessen Ziel ist es, Kinder und Jugendliche, aber auch Lehrer für die Themen Gewalt und Zivilcourage zu sensibilisieren und zu stärken. Es geht um Fragen wie: Was ist Gewalt? Wo beginnt sie? Was ist die Rolle und Haltung jedes Einzelnen? Wann schreitet man ein? „Lena hatte einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und hat den Menschen geholfen. Sie hätte sich immer gegen Gewalt gestellt“, sagt Conni Wacker.

Schon früh nach dem Tod ihrer Tochter ist den Wackers klar gewesen, dass sie einen Verein, der sich vor allem präventiv gegen Gewalt einsetzt, ins Leben rufen wollten. Dafür hat sich die Familie den Sozialpädagogen sowie Konflikt- und Deeskalationstrainer Lars Groven an die Seite geholt. Conni Wacker kennt ihn durch ihre Arbeit in der Jugendhilfe. An zwei Schulen, die Lena besucht hat, haben bereits Veranstaltungen stattgefunden. Am Bildungszentrum IB in Stuttgart-Vaihingen hat Groven mit Schülern zusammengearbeitet, und an der Seewiesenschule in Esslingen gab es einen pädagogischen Tag für Lehrer. Ein weiterer pädagogischer Tag, ein Seminar für zwei Klassen und ein Elternabend sind in diesem Schuljahr geplant. Und am IB in Stuttgart soll es drei weitere Trainings für Schüler geben.

Verein will wachsen und hofft auf ein gutes Netzwerk

Wie es mit ihrem Verein weitergeht, das wissen weder die Wackers noch die Vorstandsmitglieder Friedhelm und Hannes Hoffmann sowie Martina Kübler genau. „Unser Verein stößt auf großes Interesse. Wir haben viele Ideen, aber bis jetzt noch kein klares Profil“, sagt Norbert Wacker. Sein Wunsch und der seiner Frau sei es, an möglichst vielen Schulen in der Region Stuttgart Projekte anzubieten. Die Wackers können sich auch sehr gut vorstellen, mit der Polizei, mit sozialen Einrichtungen und ähnlichen Initiativen zu kooperieren.

„Wir wollen wachsen und hoffen auf ein gutes Netzwerk“, sagt Norbert Wacker. Schon allein deshalb, weil der Verein sich über Spenden finanziert. Die ersten Projekte haben die Wackers unter anderem mit dem Geld gestemmt, das für Lenas Zukunft gedacht war. „Wenn es uns gelingt, auch nur ein trauriges Schicksal zu verhindern, war unsere Arbeit wertvoll“, sagt Norbert Wacker. Das Paar sagt, der Verein gebe ihm Hoffnung, weil es etwas Gutes tue, das in Lenas Sinn sei. „Wir wollen trotz unserer Trauer nicht verbittern, das haben wir uns geschworen“, sagt Conni Wacker.

An den Tag, an dem sie erfuhr, dass ihre Tochter tot ist, erinnert sich die Esslingerin noch, als wäre es gestern gewesen. „Das war eine unwirkliche Situation. Am Anfang stand ich unter Schock und bin wie hypnotisiert durchs Leben gelaufen“, sagt sie.Besonders die Zeit des Gerichtsprozesses sei belastend gewesen. Wie man einen solchen Verlust verkraftet? „Mit vielen Menschen, die einen in den ersten Wochen des Wahnsinns begleiten“, sagt Conni Wacker. Ohne dieses Rettungsnetz wäre sie durchgedreht. Der Verein ist ein Teil des Netzes.