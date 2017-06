Ein Okapi verlässt die Wilhelma Lumara zieht nach Irland

Von David Sahay 08. Juni 2017 - 18:45 Uhr

Wie gelingt Zoos die Zucht von seltenen Arten? Durch ein europaweites Tauschprogramm, das festlegt, welche Tiere am besten zusammenpassen. Eine Okapi-Kuh aus der Wilhelma soll jetzt mit einem irischen Okapi-Bullen eine Familie gründen.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - An einem Tag im Mai war er einfach da: ein hölzerner Anbau am Stall, drei Schritte lang, drei Schritte breit. Mit Schlitzen, durch die man das Treiben im Außengehege des Giraffenhauses im Stuttgarter Zoo gut beobachten konnte. In der Box hing täglich ein Korb mit frischen Blättern und Knospen. Die braune Kiste, die sich so nahtlos an den gewohnten Stall fügte, muss der Okapi-Dame Lumara vorgekommen sein wie ein Geschenk.

Mehr zum Thema

Als sie kurz vor Pfingsten ein letztes Mal in den Kasten trottete, ahnte sie nicht, was ihr bevorstand: Die Transportbox sah zu Unrecht unverdächtig aus. Denn mit ihr begann der Umzug in den Zoo von Dublin, 1500 Kilometer von der Heimat entfernt.

Fast jeden zweiten Tag werden Tiere aus der Wilhelma in Zoos auf der ganzen Welt gebracht. Genauso oft kommen Tiertransporte aus anderen Zoos hier an. Wann welches Tier wohin geht, bestimmen die Zoos kaum mehr selbst. Auch Lumaras Weg ­wurde vor langer Zeit woanders festgelegt.

Wie alle Okapis sieht die Kuh aus wie eine Mischung aus bekannteren Tieren: Sie hat die Höhe eines Pferds mit einem langen Hals. Ihr Fell ist rostbraun, fast schwarz, bis auf die Beine. Da erinnern die schwarz-weißen Streifen an ein Zebra. Große Augen lassen die Tiere ständig aufgeschreckt wirken, und meistens sind sie das auch. Weil Okapis sehr scheu sind, wurden sie trotz ihrer ­Größe erst 1901 im Kongo entdeckt.

Seitdem bemühen sich Zoos in aller Welt, die ungewöhnlichen Tiere zu zeigen. In der freien Wildbahn werden sie immer seltener. Seit einigen Jahren bewertet die Weltnaturschutzunion die Art als stark vom Aussterben bedroht, weil ihr ohnehin winziger Lebensraum im zentralafrikanischen Regenwald weiter schrumpft. Die Menschen dort jagen die Tiere wegen ihres Fleisches und ihrer Haut.

In der Wilhelma leben fünf Okapis

In der Wilhelma findet man fünf von europaweit rund 60 Okapis. Sie wohnen im Giraffenhaus. Der Tierpfleger Gerd Lorenz sorgt für sie. Zwei Tage vor Lumaras Abreise steht der 57-Jährige neben ihr im Stall. Drinnen mischt sich der Geruch von nas­sem Gras mit Schweiß. Von draußen hört man, wie das laute Krähen eines Pfaus zwitschernde Rotkehlchen verstummen lässt. Lumara lässt sich nicht von jedem Pfleger anfassen, aber Lorenz vertraut sie. Er ist klein, kräftig und strahlt eine Gelassenheit aus, die auf das Geschöpf überzugehen scheint. „Es muss halt weitergehen“, sagt Lorenz und fährt mit den Fingern über Lumaras glänzendes Fell. „Wenn sie nicht ­umzieht, würde es nicht weitergehen.“

Dass er nun eines der Tiere abgeben muss, die er täglich füttert, putzt und streichelt, bringt ihn nicht aus der Fassung. Seit 1975 arbeitet er in der Wilhelma, seit 20 Jahren im Giraffenhaus. Das Kommen und Gehen war schon Normalität, bevor er als Tierpfleger in der Wilhelma anfing.

Heute gibt es nur noch wenige, die dabei waren, als alles begann. Der ehemalige Direktor des Kölner Zoos, Gunther Nogge, gehört dazu. „In den 60er Jahren beschloss der Dachverband der Zoos in aller Welt, auf Wildfänge besonders bedrohter Arten zu verzichten“, erzählt der 75-Jährige. Schon lange Zeit hätten die Menschen die Lebensräumen von Nashörnern, Gorillas oder Okapis bedrohlich beschnitten.

Der Lebensraum von Lumara ist seit je der Stuttgarter Zoo. Hier wurde sie vor zwei Jahren als Kalb eines Baseler Bullen und einer Berliner Kuh geboren. Hier ist sie bei ihrem Pfleger Gerd Lorenz aufgewachsen. Im Halbschatten des Außengeheges hat das Aussehen der Okapi-Kuh plötzlich einen Sinn: Wo die Sonne durch die Bäume fällt, ist die helle Schnauze schwer zu erkennen. Ihr Körper bleibt ebenso gut getarnt. Der lange Hals verschafft ihr Zugang zu den Zweigen. Mit einer Zunge lang wie ein Unterarm zieht sie das Grünzeug in den Mund. Gerd Lorenz steht am Rand und bewundert das Tier. Als er sich nähert, trippelt Lumara, Augen und Ohren rückwärtsgerichtet, wieder Richtung Stall.