Ein Monat nach Doppelanschlag in London Bewaffneter nahe dem britischen Parlament festgenommen

Von red/AP 27. April 2017 - 16:15 Uhr

In der Nähe des britischen Parlaments in London ist ein Mann festgenommen worden. Er trug eine Waffe bei sich.Foto: AFP

London - In der Nähe des britischen Parlaments ist am Donnerstag ein bewaffneter Mann festgenommen worden. Warum er eine Waffe bei sich getragen hatte, war zunächst nicht bekannt. Es sei aber niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Parlament in London sind verschärft worden, seit ein Mann am 22. März mit einem Fahrzeug auf der nahe gelegenen Westminster Bridge in eine Menschenmenge gerast war und auf dem Parlamentsgelände einen Polizisten erstochen hatte. Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen.