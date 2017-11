Ein Leben nach "Victoria's Secret" Das machen die Ex-Engel heute

24. November 2017

Alessandra Ambrosio verabschiedet sich nach 17 Jahren von "Victoria's Secret". Andere Models haben schon viel früher den Absprung gewagt. Das machen die Ex-Engel heute.





Der 28. November wird wohl die heißeste TV-Nacht des Jahres: Dann wird endlich die "Victoria's Secret"-Show 2017 ausgestrahlt. Die Fans des Dessous-Labels werden zum letzten Mal Engel-Urgestein Alessandra Ambrosio (36) über den Laufsteg schweben sehen, die 36-Jährige hängt nach 17 Jahren ihre Engelsflügel an den Haken. Das erste Mal lief sie im Jahr 2000 über den Catwalk, einen festen Vertrag als "Victoria's Secret"-Engel hatte sie ab 2004 in der Tasche. Nun will sie sich stärker auf ihre Familie, ihre Bademoden-Kollektion und die Schauspielerei fokussieren. Einige andere Ex-Engel haben diesen Schritt bereits hinter sich...

Cara Delevingne: Schauspielerin und Autorin

Cara Delevingne (25) lief das erste Mal im Jahr 2012 für das Dessous-Label über den Laufsteg und staubte gleich einen der begehrten Engel-Verträge ab. 2013 folgte ein zweiter Auftritt der Britin, bevor sie sich entschloss die Model-Karriere zugunsten ihrer Schauspiel-Ambitionen ruhen zu lassen. 2015 spielte sie die Hauptrolle in der John-Green-Romanverfilmung "Margos Spuren". 2017 kam ihr Film "Valerian" ins Kino, außerdem erschien ihr erstes Buch "Mirror, Mirror".

Izabel Goulart: Spielerfrau

Die Brasilianerin Izabel Goulart war von 2005 bis 2008 ein "Victoria's Secret"-Engel. Die 33-Jährige, die während eines Einkaufsbummels entdeckt wurde, ist immer noch als Model tätig. In Deutschland hat sie sich allerdings jüngst einen Namen als Spielerfrau gemacht. Goulart ist die Freundin von Fußballnationalmannschafts-Torwart Kevin Trapp (27)

Heidi Klum: Entertainerin und Moderatorin

Heidi Klum (44) ist bislang das einzige deutsche Model, das einen festen Vertrag als "Victoria's Secret"-Engel abstauben konnte. Sie lief das erste Mal 1997 bei der Unterwäsche-Show, von 1999 bis 2010 war sie ein fester Bestandteil des Model-Kaders. Klum hat sich aber auch abseits der Mode-Branche im Entertainment-Business etabliert. Sie ist seit 2006 nicht nur Jurorin, Moderatorin und Produzentin von "Germany's next Topmodel", sondern seit 2004 auch bei "Project Runway". Seit 2006 sitzt sie außerdem in der Jury von "America's Got Talent".

Karlie Kloss: Programmiererin

Karlie Kloss (25) gab zwar nach zwei Jahren 2017 ihr Comeback auf dem "Victoria's Secret"-Laufsteg, ihre feste Zeit als Engel beschränkte sich aber auf die Jahre von 2013 bis 2015. Zum ersten Mal lief sie 2001. Kloss hat sich allerdings neben ihrer Model-Karriere ein zweites Standbein aufgebaut. Sie hat sich selbst Programmieren beigebracht und studiert inzwischen Informatik. Außerdem hat sie das Projekt "Kode with Klossy" ins Leben gerufen, bei dem junge Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren in Sommercamps und Förderprogrammen Informatik-Kenntnisse näher gebracht werden. Auf ihrem YouTube-Channel "Klossy" hält sie ihre Fans außerdem über ihr Leben auf dem Laufenden und gibt Fitness- und Ernährungstipps.

Rosie Huntington-Whiteley: Designerin, Schauspielerin und Mama

Rosie Huntington-Whiteley (30) lief ihre erste "Victoria's Secret"-Modenschau im Jahr 2006. Von 2010 bis 2011 war sie außerdem als Engel unter Vertrag. Die Britin, die seit 2010 mit Schauspieler Jason Statham (50) liiert ist, war bereits in zwei Filmen zu sehen: "Transformers 3: Die dunkle Seite des Mondes" (2011) und "Mad Max: Fury Road" (2015). 2012 designte sie ihre eigene Unterwäsche-Kollektion für Marks & Spencer, die 2016 auf Pyjamas und Morgenmäntel erweitert wurde. Im Juni 2017 kam ihr erstes Kind mit Statham, mit dem sie inzwischen verlobt ist, zur Welt.

Wer sind die Engel?

Die sogenannten "Engel-Verträge" gehören zu den lukrativsten Modeljobs weltweit. Als "Engel" werden die Models bezeichnet, die "Victoria's Secret" fest unter Vertrag nimmt. Das Konzept gibt es seit 1998 - die ersten fünf Engel waren Tyra Banks (43), Helena Christensen (48), Karen Mulder (47), Daniela Peštová (47) und Stephanie Seymour (49).

Heute sind es einige mehr: "Victoria's Secret"-Engel sind derzeit Adriana Lima (seit 2000), Behati Prinsloo (seit 2009), Candice Swanepoel (seit 2010), Lily Aldridge (seit 2010), Taylor Hill, Elsa Hosk, Martha Hunt, Stella Maxwell, Lais Ribeiro, Sara Sampaio, Romee Strijd, Jasmine Tookes (alle seit 2015) und Josephine Skriver (seit 2016).