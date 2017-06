Ein Flugzeug mit dem Namen Ludwigsburg Seit 30 Jahren Botschafter der Stadt in der Luft

Von rob 16. Juni 2017 - 15:17 Uhr

Dieser Airbus A 330-300 trägt den Namen Ludwigsburg Foto: FRA CI/C

Bereits in zweiter Flugzeug-Generation ziert der Name „Ludwigsburg“ Lufthansa-Maschinen. Ein Langstrecken-Airbus trägt den Namen heute über den Atlantik bis nach New Jersey.

Ludwigsburg - Es ist ein quasi himmlischer Geburtstag an diesem Montag: Seit 30 Jahren, Stichtag ist der 12. Juni, dient ein Flugzeug der Lufthansa als fliegender Botschafter der Stadt Ludwigsburg. Seit zehn Jahren sei der Namensträger „in zweiter Generation“ ein Langstrecken-Jet vom Typ Airbus 330-300, teilt das Unternehmen mit. Zurzeit pendele die „Ludwigsburg“ regelmäßig zwischen Düsseldorf und Newark in New Jersey, in Sichtweite der Wolkenkratzer-Skyline von New York, und überquere dabei den Atlantik.

Zu einer Atlantik-Überquerung war im November 1986 auch der damalige Ludwigsburger Oberbürgermeister Hans Jochen Henke gestartet. Als erster Oberbürgermeister einer deutschen Stadt war er vom Lufthansa-Vorstand eingeladen worden, den Überführungsflug eines neuen Boeing-Jets von Seattle im Nordwesten der USA nach Frankfurt zu begleiten. Diese Boeing 737-700, genannt City-Jet, wurde ein halbes Jahr später auf den Namen Ludwigsburg getauft. „Wir sind stolz auf unsere ‚Ludwigsburg‘ und gratulieren zum Jubiläum“, sagt Ludwigsburgs Baubürgermeister Michael Ilk. Die Tradition der Lufthansa, Flugzeuge nach deutschen Bundesländern und Städten zu benennen, reicht bis 1960 zurück. Eine „Berlin“ war die erste Maschine, getauft vom damaligen Regierenden Bürgermeister Willy Brandt.