Ehningen Transporter verunglückt an der Autobahnausfahrt

Von red 17. November 2017 - 23:49 Uhr

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein Transporter an der Autobahnausfahrt Ehningen von der Fahrbahn abgekommen.





6 Bilder ansehen

Ludwigsburg - Am Freitagabend ist ein Transporter an einer Ausfahrt der Autobahn A 81 verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war ein 48-jähriger Fahrer eines Peugeot Sprinters gegen 20.30 Uhr auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. An der Ausfahrt Ehningen (Landkreis Böblingen) verließ der Mann mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Autobahn, kam in der langgezogenen Rechtskurve nach links ab und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen sowie einen Schaltkasten.

Das Fahrzeug kam schließlich im Grünbereich auf einem Hügel zum Stillstand. Zur Bergung des Transporters wurde die Abfahrt kurz voll gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro.