Ehe mit Andy LaPlegua Sophia Thomalla bestätigt Scheidung

Von (cam/spot) 09. November 2017 - 19:00 Uhr

Sophia Thomalla (Foto) ist die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla Foto: imago/Henning Scheffen

Sophia Thomalla ist offiziell wieder zu haben. Ihre Ehe mit Rocker Andy LaPlegua gehört der Vergangenheit an, wie sie nun bestätigte.

Mit ihrer Hochzeit im Jahr 2016 hatte Moderatorin und Schauspielerin Sophia Thomalla (28) ihre Fans überrascht. Sie heiratete damals in den USA Musiker Andy LaPlegua (42). Nun ist die Ehe der beiden offiziell beendet. "Es stimmt, das Kapitel ist abgeschlossen", bestätigte die 28-Jährige der "Bild"-Zeitung die Scheidung.

Derzeit ist Thomalla mit Gavin Rossdale (52), dem Frontmann der Band Bush ("Black and White Rainbows"), liiert. Er erklärte Anfang Oktober im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news: "Ja, sie ist meine Freundin". Außerdem sagte der Ex-Mann von No-Doubt-Sängerin Gwen Stefani (48) über seine deutsche Freundin: "Ich bin sehr glücklich, sie ist toll."

Und was macht Sophia Thomalla aktuell?

Die Schauspielerin und Moderatorin geizt einmal mal mehr nicht mit ihren Reizen. Auf Instagram veröffentlichte sie heute ein verführerisches Foto von sich. Sie ist darauf in sexy schwarzer Unterwäsche zu sehen. Schwarze Strümpfe und eine ebenfalls schwarze, durchsichtige Jacke mit Spitzenverzierungen komplettieren den heißen Look. "Die Laufmasche am Strumpfband ist Kunst. Der Blick auch", schrieb sie als Kommentar dazu. Den sexy Schnappschuss haben Fans offenbar dem Film "eneMe" zu verdanken. Thomalla setzte den Hashtag "#enemefilm", der derzeit produziert wird.