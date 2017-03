Edelpilzkäse „Roquefort Société Scheibe“ Lactalis: Rückruf wegen Kolibakterien

Von red/dpa 24. März 2017 - 21:20 Uhr

Ein Edelpilzkäse der Firma Lactalis ist mit Kolibakterien befallen (Symbolbild).Foto: AFP

Die Molkerei Lactalis hat eine Rückrufaktion gestartet. In einem Edelpilzkäse sind Kolibakterien nachgewiesen worden.

Kehl am Rhein - Die Molkerei Lactalis aus Kehl am Rhein (Ortenaukreis) ruft ihren Edelpilzkäse „Roquefort Société Scheibe“ aus dem Selbstbedienungsregal zurück. Bei einer Kontrolle wurden bei dem Produkt Kolibakterien nachgewiesen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Konkret gehe es um die Charge mit 100-Gramm-Packungen und dem Mindesthaltbarkeitsdatum „15.07.2017“.

Verbraucher, die den französischen Schafsmilchkäse bereits verzehrt haben, sollen einen Arzt aufsuchen. Die Bakterien können innerhalb einer Woche nach dem Verzehr von kontaminierten Produkten zu Durchfall, Bauchschmerzen und Erbrechen, mit oder ohne Fieber, führen.