Edeka Rückruf Apfelschorle könnte platzen

Von red/AFP 19. Oktober 2016 - 21:34 Uhr

Apfelschorle der Edeka-Eigenmarke werden zurückgerufen.Foto: dpa

Edeka ruft Halbliterflaschen mit Apfelschorle der Eigenmarke „gut & günstig“ zurück. Ein Hefe-Pilz könnte die Flaschen zum Platzen bringen.

Hamburg - Die Einzelhandelskette Edeka ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes Halbliterflaschen mit Apfelschorle der Eigenmarke „gut & günstig“ zurück.

Mehr zum Thema

Betroffen sei ausschließlich die Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 21.02.17 und 01.03.17, produziert von der Urstromquelle GmbH&Co.KG, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in Einzelfällen einige wenige Flaschen während der Herstellung mit Hefen verunreinigt worden seien. Diese Hefen verursachen den Angaben zufolge einen Gärungsprozess, der wiederum zu einem Druckaufbau in der Plastikflasche (PET) und zur Eintrübung des Getränks führen kann. Dieses kann unter ungünstigen Bedingungen bis zum Platzen der Flasche führen. Dadurch besteht eine mögliche Verletzungsgefahr.

Bereits gekaufte Flaschen, deren Inhalt eine Trübung aufweist und die aufgebläht sind, sollten keinesfalls geöffnet, sondern umgehend vorsichtig entsorgt werden. Der Artikel wurde vorwiegend bei Marktkauf und Edeka angeboten. Verbraucher, die den betroffenen Artikel gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis zurück.