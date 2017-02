Echterdinger Ei Auto überschlägt sich auf der A8

07. Februar 2017

Weil er von einem Sattelzug touchiert wurde, geriet ein Ford auf der Autobahn 8 am Echterdinger Ei ins Schleudern und überschlug sich mehrfach.





Stuttgart - Am Dienstagnachmittag ist es auf der A8 zu einem Unfall gekommen: Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 50-jähriger Daimler-Sattelzugfahrer gegen 17 Uhr am so genannten Echterdinger Ei von der A8, aus Richtung München kommend, ab. Auf der zweispurigen Überleitung zur B27 wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, übersah hierbei jedoch den dort fahrenden 30-jährigen Ford-Fahrer.

Vom Sattelzug touchiert, geriet der Ford ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Nachdem der Pkw außer Kontrolle mehrere Verkehrszeichen und Leitplankenelemente beschädigt hatte, kam er schließlich im Grünstreifen zwischen der Durchgangsfahrbahn und der Überleitung zwischen den Leitplanken auf dem Dach zum Liegen.

Der Ford-Fahrer konnte durch Ersthelfer an der Unfallstelle aus seinem Pkw befreit werden, bevor die alarmierten Rettungskräfte vor Ort eintrafen. Ein 34-jähriger Citroen-Fahrer fuhr noch über umhergeschleuderte Fahrzeugteile, wodurch sein Pkw ebenfalls beschädigt wurde. Der Ford-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein sechs Kilometer Rückstau auf der A8

Während der Sattelzug und der Citroen nur minimal beschädigt wurden, erlitt der Ford einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf insgesamt 10.000 Euro. Die Feuerwehr Stuttgart und die Flughafenfeuerwehr waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 37 Mann sowie einem Rettungswagen mit Besatzung, die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg mit zwei Streifen im Einsatz.

Der rechte Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn und der linke Fahrstreifen der Überleitung zur B27 mussten zur Unfallaufnahme fast zwei Stunden gesperrt werden. Während der Bergung des Fords musste die Überleitung für 20 Minuten sogar komplett gesperrt werden. Es entstand ein sechs Kilometer Rückstau auf der A8.