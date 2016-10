Ebersbach an der Fils Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Von red 05. Oktober 2016 - 14:47 Uhr

Beim Zusammenstoß mit diesem Ford Fiesta kam am Mittwoch bei Ebersbach an der Fils ein 52-jähriger Radfahrer ums Leben.Foto: SDMG

Eine 71-jährige Autofahrerin erfasst in Ebersbach an der Fils einen 52-jährigen Radfahrer, der gerade abbiegen will. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.

Ebersbach an der Fils - Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 1422 in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) ist am Mittwochvormittag ein 52-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann gegen 11 Uhr von der Kreisstraße, kurz vor Roßwälden, nach links auf einen Feldweg abbiegen. Eine nachfolgende 71-jährige Autofahrerin erfasste den Radfahrer auf Höhe des dortigen Aussiedlerhofs mit ihrem Ford.

Der 52-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme bis gegen 14 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Ein Gutachter wurde zu genauen Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07335/96260 zu melden.