Eberdingen im Landkreis Ludwigsburg Betrunken gegen Steinmauer gefahren

Von red/pel 27. Juli 2017 - 17:24 Uhr

Der Schaden beläuft sich auf 10 000 Euro. Foto: dpa

Glück im Unglück: Weil er im betrunkenen Zustand Auto gefahren ist, hat ein 43-jähriger Mann in Eberdingen einen Verkehrsunfall gebaut. Er selbst wurde dabei nur leicht verletzt.

Eberdingen - Einen Schaden von 10 000 Euro hat ein 43-jähriger Mann am Mittwochabend um 18 Uhr in Eberdingen (Landkreis Ludwigsburg) verursacht. Er war im betrunkenen Zustand Auto gefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in seinem Mercedes Sprinter aus Eberdingen in Richtung Nußdorf unterwegs. Mutmaßlich weil der Fahrer alkoholisiert war, kam der Wagen auf der geraden Strecke rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer. Der Sprinter kippte daraufhin auf die linke Seite und rutschte mehrere Meter auf der Fahrbahn entlang, bis er an der Böschung auf der anderen Straßenseite zum Stehen kam. Der 43-Jährige konnte sich mit Hilfe von Passanten aus dem Fahrzeug befreien. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Mann musste eine Blutprobe und anschließend seinen Führerschein abgeben.