Eberbach Kletterversuch an Hausfassade endet tödlich

Von red/dpa/lsw 06. Januar 2017 - 14:21 Uhr

Ein Mann stürzte aus dem Fenster und verstarb an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus.Foto: dpa

Ein Mann hatte sich ausgesperrt und wollte über das Fenster eines Nachbarn in seine darunterliegende Wohnung klettern. Dabei verlor er den Halt und stürzte mehrere Meter tief.

Eberbach - Ein 60-Jähriger ist beim Versuch, über ein Fenster in seine Wohnung in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) gelangen, tödlich verunglückt. Der Mann hatte sich ausgesperrt und wollte über das Fenster eines Nachbarn, der ihn hereingelassen hatte, in seine darunterliegende Wohnung klettern, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Dabei verlor er den Halt und stürzte mehrere Meter tief. Beim Aufprall zog sich der 60-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Donnerstagabend im Krankenhaus starb.