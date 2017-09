E-Mobilität in Stuttgart Alles, was man über Car2go wissen muss

Von red/noa 12. September 2017 - 15:52 Uhr

Die kleinen weiß-blauen Flitzer von Car2go gibt es in fast jeder Großstadt – auch in Stuttgart. Wie registriert man sich und was kostet eine Fahrt? Wir haben alle Infos zu den mietbaren E-Autos zusammengetragen.





Stuttgart - In Zeiten von Feinstaub und Klimawandel gewinnt das Thema E-Mobilität immer mehr an Bedeutung – auch in Stuttgart. Eine Möglichkeit für die Bürger, selbst für bessere Luft im Kessel zu sorgen, sind die weiß-blauen Elektro-Smarts von Car2go, einem Gemeinschaftsprojekt von Daimler und Europcar.

Mehr zum Thema

In der schwäbischen Landeshauptstadt teilen sich mittlerweile 100.000 Menschen insgesamt 550 Car2gos. Neben den E-Smarts umfasst die Flotte inzwischen auch 50 elektrisch betriebene B-Klassen. Alles, was man über Car2go wissen muss – von der Registrierung bis zu den Kosten – haben wir in unserer Fotostrecke zusammengetragen.

Neben den Elektroautos von Car2go gibt es noch weitere mietbare E-Fahrzeuge in Stuttgart – wir haben auch alle Infos zu diesen Alternativ-Angeboten in einer Übersicht zusammengefasst: Wie die Leihfahrräder von Call a Bike funktionieren, das lesen Sie hier. Und alles Wissenswerte zu den Stella-Rollern gibt es hier.