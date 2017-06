E-Autos in der Region Stuttgart Darum bangen Arbeitnehmer um ihre Jobs

Von Anne Guhlich und Siri Warrlich 27. Juni 2017 - 16:31 Uhr

Das Daimler-Werk in Untertürkheim ist nur ein Beispiel: Derzeit gibt es bei den Autoherstellern in der Region Streit zwischen Arbeitgebern und Belegschaft. Denn der Wandel hin zu E-Autos krempelt die Produktion um – und könnte viele Menschen den Job kosten. Warum ist das so? Sehen Sie die Hintergründe in unserem Video.

Stuttgart - Rund 130 Jahre ist es her, dass Carl Benz mit seinem Motordreirad die Grundlage für das moderne Automobil schuf. 1886 gilt als das Geburtsjahrs des Autos, wie wir es heute kennen. Der Autobau ist seitdem zur Schlüsselindustrie in Baden-Württemberg geworden. Nun aber steht die Branche vor einem fundamentalen Wandel.

Denn die Produktion von E-Autos verändert das Geschäftsmodell der Firmen gravierend. Was läuft eigentlich anders, wenn in den Werken statt Verbrennungsmotoren elektrische Antriebsstränge gebaut werden? Und warum führt das zu Streit zwischen Arbeitgebern und Belegschaft, wie derzeit im Daimler-Werk Untertürkheim? Die Leiterin der Wirtschaftsredaktion, Anne Guhlich, erklärt die Zusammenhänge im Video.