Dresden gegen Stuttgart Liveticker: Der VfB zu Gast bei Dynamo

Von red 15. Oktober 2016 - 13:13 Uhr

Hannes Wolf und der VfB Stuttgart wollen in Dresden den sechsten Saisonsieg.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart tritt auswärts bei Dynamo Dresden an. Begleitet von 3000 Fans will der VfB den sechsten Saisonsieg holen. Wir tickern live für Sie.

Dresden - Der VfB Stuttgart tritt am 9. Spieltag der 2. Bundesliga bie Aufsteiger Dynamo Dresden an. Die Dresdner sind bereits seit vier Spielen ohne Sieg und stehen in der Tabelle auf dem 11. Platz. Der VfB Stuttgart ist also klar in der Favoritenrolle. VfB-Trainer Hannes Wolf muss weiterhin auf Daniel Ginczek, Simon Terodde und Tobias Werner verzichten.

Ansonsten sind alle Mann an Bord, um nach Möglichkeit den sechsten Saisonsieg einzufahren. Wir begleiten das Spiel in gewohnter Manier für Sie mit unserem Liveticker.