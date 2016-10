Dynamo Dresden gegen VfB Stuttgart Alle Informationen rund um das Spiel

Von pma 17. Oktober 2016 - 09:09 Uhr

Hannes Wolf studiert seinen Spickzettel: Ob darauf der siegreiche Tipp für das Spiel in Dresden steht?Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart tritt bei Dynamo Dresden an. Wir begleiten das Spiel und haben für Sie alle Informationen rund um den Auswärtsauftritt der Schwaben zusammengestellt.

Dresden - Der VfB Stuttgart trat an diesem Samstag in Dresden an. Trainer Hannes Wolf musste auf ein Trio verzichten. Daniel Ginczek (Kreuzbandriss), Simon Terodde (Wadenprobleme) und Tobias Werner (Adduktoren) fehlen verletzt. Dennoch hatte der junge Trainer einen schlagkräftigen Kader beisammen, der in Dresden den sechsten Saisonsieg einfahren sollte. Dies klappte allerdings überhaupt nicht. Informationen und Wissenswertes rund um die Partie haben wir für Sie gesammelt.

