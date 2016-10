Dylan Rieder ist tot Skate-Star stirbt mit 28 Jahren an Leukämie

Von Lena Marie Schropp 13. Oktober 2016 - 11:03 Uhr

Dylan Rieder kämpte seit über einem Jahr mit Blutkrebs. Diesen Kampf hat der 28-jährige Skateboarder nun verloren.Foto: /bohemianswimwear

Profisportler, Model und Schauspieler: Das Multitalent Dylan Rieder ist am Mittwoch mit nur 28 Jahren an seiner Leukämieerkrankung gestorben.

Stuttgart - Einer der größten Stars der Skateboarder-Szene, Dylan Rieder, ist am Mittwoch, 12. Oktober, seiner Leukämie-Erkrankung erlegen. Der Profisportler wurde nur 28 Jahre alt.

Mehr zum Thema

Rieders Karriere

Aufgewachsen ist Reeder im US Bundesstaat Kalifornien. Dort begann er bereits im Alter von neun Jahren professionell zu skaten. Neben seiner sportliche Karriere versuchte sich das Multitalent auch erfolgreich am Modeln. Unter anderem stand er für Modekampagnen mit Supermodels wie Cara Delevine und Jourdan Dunn vor der Kamera. Außerdem feierte er sein Filmdebüt in „Cherry“.

Ein Weckruf für die Familie

Nach seinem Tod will sich die Familie nun dafür einsetzen, ein Heilmittel für Krebs zu finden. Fans und Anteilnehmende wurden dazu aufgefordert, an ein Forschungsinstitut zu spenden. Dies sei hilfreicher, als Dylan Rieders Angehörigen beispielsweise Blumen zu schicken.