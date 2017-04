Dschungelkönig in Stuttgart Marc Terenzi dementiert mal wieder

Von Uwe Bogen 24. April 2017 - 14:34 Uhr

Dschungelkönig Marc Terenzi mit Fans im Club Penthouse in Stuttgart.Foto: Thomas Niedermüller

Der Ruhm eines Dschungelkönigs währt kaum länger als das Leben einer Kakerlake. Marc Terenzi, der Sieger von 2017, war in Stuttgart unterwegs. Im Gespräch mit unserem Kolumnisten dementiert er jüngste Medienberichte über eine neue Freundin.

Stuttgart - Er spricht so Deutsch, wie EU-Kommissar Günther Oettinger Englisch kann. Der Popsänger Marc Terenzi hat’s bis vor kurzem auch nicht gerade leicht gehabt. Nun aber hat der TV-Sender RTL seinen Jungle King hochgejubelt, als käme dieser Posten in der Republik noch vor der Kanzlerin. Marcs früheres Management, sagt der Italo-Amerikaner, habe ihn „over the Tisch“ gezogen. Und auch seine frühere Freundin hat’s nicht gut mit ihm gemeint: „She schmeißes mein Kind in the Presse.“

Beliebt sind die Unperfekten. Der Charme des Unvollkommenen sticht, weil die wenigstens von uns alles können. Wer Fehler hat und sie zeigt, ist einer von uns. Was sagt der Kerl? Sein Denglisch hat in der RTL-Show kaum jemand verstanden – aber genau damit hat der Ex von Sarah Connor im letzten Dschungelcamp bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ gewonnen.

Etliche seiner Freunde leben in Stuttgart

Jetzt muss alles schnell gehen. Der Ruhm eines Dschungelkönigs währt kaum länger als das Leben einer Kakerlake. Also muss der Mann, der vor zwei Jahren in der Privatinsolvenz steckte, hurtig durchs Land touren. Stuttgart ist ein bevorzugtes Ziel. „It’s great here“, sagt er unserer Zeitung. Etliche seiner Freunde lebten hier – und Stuttgart-Autos liebt er.

Eines möchte er, quasi weltexklusiv, bei unserem Gespräch noch loswerden: Es sei völliger Quatsch, was unter anderem von der „Bunten“ spekuliert worden ist, dass Cathy Lugner , die Ex von „Mörtel“ Richard Lugner, seine Neue ist. „Wir sind nur Freunde“, stellt er klar, „ich habe sie erst kürzlich kennengelernt.“ Wer so oft mit Fake-News in die Medien kommt, ist geübt im Dementieren.

Im Stuttgarter Penthouse hat er eine halbe Stunde lang gesungen. In dem Club war’s nicht besonders voll. Warum der Ansturm ausgeblieben ist? „Null Ähnung“, um es mit Terenzi zu sagen. Wahrscheinlich war Feinstaubalarm – und keine Parfümwolke aufgeschickter Girlies kam durch.

Die Mädels, die durchkamen, waren mit Selfies beschäftigt. Seine Stimme klang angeschlagen. Sein Körper war so makellos, wie sein Sixpack ist, seitdem er sich den Strippern von Sixx Paxx angeschlossen hat. Täglich Gewichte stemmen, sich von Fisch und Fleisch ernähren, Kohlenhydrate und Süßies weglassen – so sieht Marcs neues Leben aus, was Menschen mit Anspruch schnurz ist. Denn wer von uns reduziert einen Boy auf seinen Body?

Auf Mallorca fährt er ein Stuttgarter Auto

Als Herr Terenzi im vergangenen Mai bei der Wahl zur Miss Stuttgart beim Partygriechen Cavos in der Jury saß, sagte er, was ihm bei Frauen wichtig ist: „ Intelligenz.“ Früher sei er mit Mädels zusammen gewesen, bei denen er nach zwei Tage nicht mehr wusste, worüber er mit ihnen sprechen könne. Auch beim Sex darf es mal eine kleine Konversation geben.

Künftig wird Marc auf Mallorca seine Intelligenz öffentlich entblättern. Von Mai an wird der 38-Jährige in der berühmten Ballermann-Disco Mega-Park mit einer eigenen Strip-Show auftreten.

Auf der Sonneninsel fährt er ein Auto aus Stuttgart: den Porsche Cayenne seiner Freundin, der PR-Agentin Sandra Vogelmann. Alles in allem läuft es gut für einen, der vor kurzem noch seinen Ehering bei Ebay verscherbeln musste.

Um es mit seinen Worten zu sagen: Das mackt ihm happy. Muss Sexy Marc nicht mehr down sein wegen das Geld. Sorry, if my tone ist falsch for him.

Eine Kakerlake wird etwa 150 Tage alt

Würde er nicht mehr ins Fitness-Studio zum Gewichtestemmen gehen, sondern täglich zum Sprachunterricht, wäre sein Deutsch zwar etwas besser. Doch bringt man es automatisch weiter, wenn man gut Deutsch kann? Da biste auf the Wood-Way, auf dem Holzweg. Ist ja auch kein gutes Englisch notwendig, um in Europa Karriere als Kommissar zu machen. Obwohl keiner von uns weiß, wie tätowiert der Sixpack von Herrn Oettinger ist.

Hoch leben die Unvollendeten! All jene, die zu ihren Macken stehen und sich nicht verstellen! Es gibt zu viele, die nach außen auf perfekt machen, obwohl in Wahrheit ihre zwei Vornamen Lug und Trug sind.

Eine Kakerlake hat übrigens eine Lebenserwartung von 150 Tagen.