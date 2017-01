Dschungelcamp, Tag elf Honey setzt Marc Terenzi ordentlich unter Strom

Von Katharina Freundorfer 24. Januar 2017 - 06:29 Uhr

Alexander „Honey“ Keen glänzt bislang mit nicht bestandenen Dschungelprüfungen. An Tag elf darf er mit Marc Terenzi antreten – und setzt diesem als riesiges Känguru verkleidet gehörig zu. Weil die Campbewohner Regeln nicht einhalten, gibt es Gezeter im Dschungel.





Coolangatta/Stuttgart - Honey – oder sein bürgerlicher Name Alexander Keen – hat dieses Mal keine Ausrede, um sich vor der Dschungelprüfung zu drücken. Wieso auch? Schließlich leidet ja ein anderer – und zwar Marc Terenzi. Als riesiges Känguru mit einer Antenne am Kopf verkleidet darf Honey einen fünfteiligen Parcour bestreiten, der bei einem Fehltritt seinen Kumpanen Terenzi schwer zusetzt. Sieht bescheuert aus, tut dem Möchtegern-Model aber immerhin nicht weh.

Denn auf dem Kopf des Kostüms befinden sich zwei Drähte, zwischen denen Honey während des Parcours einen heißen Draht führen muss. Da Honey den Draht über sich nicht sehen kann, muss Terenzi ihm von außen Anweisungen geben. Bei jeder Berührung der Kopf-Drähte mit dem Draht, bekommt Terenzi einen Stromschlag und eine Ladung Ungeziefer wird über seinen Kopf geschüttet.

Trauer über verlorene Luxusartikel

Ganze fünf Sterne ergattern die Männer in diesem Spiel und die Freude im Camp ist groß über die Essensrationen. Trauer hingegen gibt es beim Verlassen einer weiteren Dschungel-Bewohnerin: Das Publikum hat am Abend zuvor Nicole Mieth rausgewählt. Das führt erneut bei Gina-Lisa Lohfink zu Sturzbächen der Trauer. Ebenfalls ein großer Schock: Wegen diverser Regelverstöße müssen die Camper 15 Luxusartikel abgeben. Für Hanka Rackwitz ein Graus – sie will ohne ihre geliebte Frischhaltedose, die ihre privaten Kosmetikartikel vor Dschungelgetier fern halten soll, lieber nicht im Camp bleiben. Richtig miese Laune gibt es aber auch unter den Rauchern: Sie müssen als drakonische Strafe ihre Zigaretten abgeben.

Tiefpunkt:

Als Nicole Mieth direkt nach ihrem Auszug aus dem Dschungel bei einer großen amerikanischen Brugerkette einen Burger isst und völlig „ungestellt“ in diese Filiale hineinschwebt. Besseres Marketing ist fast nicht möglich - Schleichwerbung oder eher aggressives Marketing lässt grüßen.

Beste Sprüche:

„Das ist der Grund, warum Hanka keine Freunde hat - weil sie nicht ehrlich ist“ (Honey, nachdem er Kritik für eine nicht absolvierte Dschungel-Prüfung am Tag zuvor einstecken musste).

„Man würde es mir sofort anmerken, wenn ich eine Fassade hätte“ (Honey, wieder zu seiner nicht bestandenen Dschungel-Prüfung am Vortag).

„Dass Alexander bleibt und Nicky gehen muss - wie kann so einer wie Alexander von den Zuschauern Rückendeckung haben?“ (Hanka Rackwitz nach dem Ausscheiden von Nicole Mieth

„Ihr wisstr schon, dass ihr bei dieser Prtüfung nicht auf Klassenfahrt geht, ist ja klar“ (Gina-Lisa Lohfink, bevor Marc Terenzi und Honey an Tag elf antreten müssen).

„Meine Hose kneift heute - das wird nichts“ (Hanka Rasckwitz kurz vor der Dschungelprüfung).

„Son of a bitch - Ameisen! (Marc Terenzi, als ihm Krabbeltiere während der Dschungelprüfung auf den Körper fallen)

„Wenn ich die nicht wieder kriege, haue ich den ganzen RTL-Laden ein“ (Thomas „Icke“ Häßler, als ihm nach Regelverstößen seine Zigaretten weggenommen werden).

„Wir haben heute Deutschland unterhalten, echt unterhalten“ (Honey nach bestandener Prüfung).

„Ich muss Lulu, kommst du mit? (Honey zu Marc Terenzi).

Peinlichster Moment:

Die Moderatoren machen sich über eine von Honey zerquetschte Fliege, die sie spontan „Jürgen“ nennen, in einer Zeremonie lustig. Das ist einfach alles andere als einfallsreich von den Autoren der Sendung und noch flacher als die Performance der Dschungel-Insassen.

Spaßfaktor:

Kaum Überraschungen. Zwei von fünf Sternen

Fazit:

Eine glanzlose Nicole Mieth verlässt nach der Entscheidung vom Vortag den Dschungel. Ebenfalls ins Hotel zurück muss Gina-Lisa Lohfink - die Zuschauer wählen sie am Montagabend aus der Show. Die einzige Überaschung des Abends - schließlich galt Lohfink als Zugpferd für die Show. Hanka zickt Honey an, Honey nervt Hanka, als er eine kleine Fliege (“Das war eine Schlange, ich wollte sie nur beschützen“) für Gina-Lisa tötet - alles wie immer. Und Honey braucht vor der Dschungelprüfung Nasenspray, hat nach eigenen Angaben schweren Husten - er bleibt Dauerkrank. Es fehlen Momente, die den Zuschauer aus dem üblichen Dschungel-bla-bla herausreißen. Weder die Camp-Insassen, noch die Moderatoren schaffen das.Kaum Überraschungen. Zwei von fünf Sternen.