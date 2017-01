Dschungelcamp, Tag 3 Kader, Kot und Kotze

Von Anna Lammers 16. Januar 2017 - 06:51 Uhr

Die ersten Streitereien, intime Gespräche und eine Kader Loth, die auf dem Schlauch steht. Der dritte Tag im Dschungel hat einiges zu bieten, aber da geht noch mehr.





14 Bilder ansehen

Coolangatta/Stuttgart - Tag drei im australischen Dschungel startet stürmisch, aber leider sind nicht die Camp-Insassen dafür verantwortlich, sondern das Unwetter über dem australischen Dschungel.

Mehr zum Thema

Noch bevor der dritte Tag im Camp beginnt, ziehen dunkle Wolken über dem Dschungelcamp auf. Aber nein, es sind weder Streitereien noch Aufstände noch weitere Drogen-Geständnisse, sondern echte Gewitter-Wolken. Markus Majowski bringt ein bisschen Schwung in die sonst so träge Gruppe und setzt einfach mal selbstständig den Evakuierungs-Plan durch und seine Mitbewohner aus dem Base-Camp in das sichere Dschungeltelefon. Aber das bisschen Regen scheint sich tatsächlich auch auf die Bewohner abgefärbt zu haben: Kaum wieder zurück, bekommen sich Markus und Sarah Joelle in die Haare. Der Grund: eine Matratze, die nicht nass werden sollte. Das empfindet Markus als äußerst egoistische Aktion von der drallen Sarah, und die kontert: „Du bist ein guter Schauspieler und weißt, wie du dich in Szene setzt und die anderen schlecht aussehen lässt“. Bäm! Das war es dann aber auch schon – mit dem Regen und den ersten Streitigkeiten.

In Snake Rock dagegen geht es mal wieder ums Essen und um das, was danach wieder rauskommt. Hankas Pipi-Posse von Tag zwei hat eine neue Dimension erreicht. Jetzt dreht sich nicht mehr alles um das Wasserlassen, sondern auch um Unverdautes. Fräulein Dr. Menke erklärt der sichtlich angewiderten Kader Loth, dass man kann aus dem, was in der Schüssel lande, viel ableiten könne.

Kader blamiert sich, Hanka schlägt sich durch

An Tag drei müssen gleich vier Camp-Bewohner in die Dschungel-Prüfung. Alexander „Honey“ Keen und Gina Lisa Lohfink aus dem Base Camp sowie Kader Loth und Hanka Rackwitz von Snake Rock. Während sich Gina Lisa und Honey als Dream-Team bezeichnen, ist bei Hanka und Kader die Stimmung auf dem Tiefpunkt, denn beide machen keinen Hehl daraus, dass sie Hunger haben und meckern sich im Dschungelcamp ihre Sorgen aus dem immer flacher werdenden Bauch.

Antreten müssen sie zur Prüfung „Getier für Vier“ trotzdem – ist ja schließlich kein Ponyhof, sondern der australische Dschungel. Dabei zeigt sich Kader noch vor der Prüfung von ihrer besten Seite. „Und, wie heißt die Prüfung auf Deutsch?“, fragt sie ungläubig die beiden Moderatoren, die noch ungläubiger auf die Frage mit „Getier für Vier, wie denn sonst“ antworten. Ob es am fehlenden Essen oder der intellektuellen Unterforderung liegt, ist nicht ganz klar.

Honey macht’s souverän

Nach dem Doktor Bob auch noch die letzten Ängste der Prüflinge verstärkt hat, geht es für die vier jeweils in eine Kammer. Auf sie warten Sandkrabben, Ratten, Kakerlaken und Mehlwürmer und was der Dschungel sonst noch so hergibt. Nacheinander werden die Tiere an Füßen, Oberkörper und Kopf verteilt. Drei Minuten aushalten und sich dann einen Ball aus einem Kasten schrauben, fertig!

Wer jetzt mit einer Panikattacke von Hanka gerechnet hat, wird enttäuscht. Die TV-Maklerin, die Körperkontakt so sehr scheut wie der Teufel das Weihwasser, schlägt sich nach dem ersten Schreck erstaunlich gut. Im Gegensatz zu Kader, die bricht mit den Worten „Ich bin ein Star – leckt mich am Arsch“ ab und erlöst damit auch die völlig fertige Gina Lisa. Am Ende macht es natürlich Honey ganz locker und souverän und sichert so seinen Mitbewohnern ein reichhaltiges Essen. Snake Rock geht wieder leer aus.

Das macht Kader ganz schön zu schaffen und die sonst so taffe Frau hat fängt an zu überlegen. Dabei kommt heraus, dass sie von den Zuschauern wohl noch öfter zu den Prüfungen gewählt wird und sie daher lieber das Projekt abbrechen möchte. Unter Tränen gesteht sie, dass sie dem Druck nicht mehr standhalten kann und ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrem Team hat. Aber keine Sorge, sie bleibt.

Ob sie das am Ende nicht bereuen wird? Denn auch am vierten Tag muss sie zur Dschungelprüfung gegen Sarah Joelle aus dem Base Camp.

Höhepunkt

Endlich gibt es unter den Busen-Freundinnen im Base Camp Zicken-Zoff. Bei Kartoffeln, Kürbissen und Seeigeln stellt sich die Frage: Kochen oder nicht kochen? Statt sich über die Köstlichkeiten zu freuen, fahren Gina Lisa und Sarah Joelle die Krallen aus. Am Ende schmeckt es allen, aber die Freude über die Köstlichkeit hält nicht lange: Die mühevoll erspielten Sterne bekommen Sarah Joelle nämlich gar nicht – wie gemein.

Tiefpunkt

Hobby-Psychologe Markus Majowski nimmt sich Honey zur Brust. Und entlockt ihm, was wir alle gar nicht wissen wollten: Er liebt seine Kim noch immer und habe geweint wie ein Schlosshund. Eigentlich sympathisch, wenn ihn nicht wieder seine Selbstüberschätzung überkommen würde.

Beste Sprüche

Flori Mess: „Ich lass mal kurz ein Schüsschen Urin ab.“

Kader Loth: „Ich habe geträumt, das Florian mich umbringt.“

Alexander „Honey“ Keen: „Leg die Hände auf deine Hüfte oder auf deine Brust, das gefällt den (Ratten) und uns auch besser.“

Sonja Zietlow: „Du hast sozusagen Sackratten.“

Marc Terenzi: „Du kotzt zusammen, du gehst zusammen.“

Peinlichster Moment

Kader versteht die Dschungel-Prüfung nicht. Warum kann man „Getier für Vier“ auch nicht auf ins Deutsche übersetzen?

Spaßfaktor

Der Spaß für den Zuschauer bleibt auch am dritten Tag im Dschungel-Camp eher verhalten. Weder Hunger, der Fast-Auszug von Kader Loth, Zicken-Krieg am Kochtopf, noch Diven-Alarm bei der Prüfung sorgten nicht wirklich für bessere Unterhaltung. Selbst Panik-Pipi-Hanka hat ihre Prüfung bravourös und ohne Tränen gemeistert.

Fazit

Auch wenn die Bewohner Potenzial haben, halten sie sich damit noch zurück. Nach dem dritten Tag bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ bleibt nur zu hoffen, dass mit dem steigenden Hunger, der nächsten Nullrunde nach Kaders Prüfung oder der Zusammenlegung der beiden Camps die Stimmung deutlich steigt.