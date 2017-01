Dschungelcamp-Quiz: Wer macht was? Das machen die Dschungel-Camper

Von Markus Brauer 12. Januar 2017 - 06:00 Uhr

Zwölf Freunde sollt ihr sein (von links oben nach rechts unten): Markus Majowski, Nicole Mieth, Jens Büchner, Hanka Rackwitz, Florian Wess, Gina-Lisa Lohfink, Marc Terenzi, Kader Loth, Thomas Häßler, Franziska „Fräulein“ Menke, Alexander „Honey“Keen, Sarah Joelle Jahnel (rechts ganz außen vor).Foto: RTL

Die zwölf Dschungel-Camper 2017 tragen das Zeug zu Großem in sich. Ihre Namen sind schon jetzt Legende, ihre Biografien eine postmoderne Saga, ihre Sprüche Perlen der Weisheit. Doch was machen sie außerhalb des unbarmherzigen australischen Dschungels? Wir wissen es! Wissen Sie es auch?

Stuttgart/New South Wales - Wieder einmal hat RTL keine Kosten und Mühen gescheut, um die Crème de la Crème des deutschen Semi-Promi-Showbiz für die elfte Staffel des Dschungelcamps an Land zu ziehen.

Und auch diesmal ist völlig unklar, wer als Erster die magischen Worte spricht „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“. Wer am Ende nach unendlichen Leiden und unmenschlichen Qualen die begehrte Dschungelkrone aufs abgemagerte Haupt bekommt. Und wer in die Trash-Annalen als Nachfolger von Brigitte Nielsen, Menderez, Peer Kusmagk und Maren Gilzer eingehen wird.

Es wird auf jeden Fall wieder spannend – für alle kleinen und großen, gebildeten und ungebildeten Fans des Prekariat-Fernsehens.

Die Jobs der zwölf Camper im „Real Life“

Wem die Gunst erweisen wird in das Dschungelcamp im tiefsten australischen Urwald einziehen zu dürfen, ist durch das Leben gestählt wie einst zu Kaiser Wilhelms Zeiten die Kanonen aus der Kruppschen Stahlschmiede in Essen. Nichts Irdisches ist den zwölf Campern 2017 fremd. Weshalb ihnen auch Hoden und Maden, Reis und Bohnen, Gezeter und Gekeife nichts anhaben können. Wissen Sie eigentlich, was die zwölf Auserwählten außerhalb des Dschungelcamps machen? Raten Sie doch mal mit in unserem Quiz. Viel Spaß!