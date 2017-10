Dschungelcamp 2018 Drei weitere Kandidaten sind gefunden

Von (cam/spot) 14. Oktober 2017 - 12:37 Uhr

Tatjana Gsell war einst im "Big Brother"-Container Foto: imago/Hermann J. Knippertz

Füllt sich das Dschungelcamp 2018 mit weiteren Promi-Kandidaten? Die "Bild"-Zeitung will drei neue Namen erfahren haben.

Stehen drei weitere Dschungel-Bewohner für 2018 fest? Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, sollen Tatjana Gsell (46), Sänger Daniele Negroni (22) und Transgender-Model Giuliana Farfalla (21) in der zwölften Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" dabei sein. Erst vor wenigen Tagen berichtete "Bild", dass Daniela Katzenbergers Halbschwester Jenny Frankhauser (25) in den Dschungel ziehen würde.

Sänger Daniele Negroni nahm 2012 bei "Deutschland sucht den Superstar" teil und belegte den zweiten Platz, hinter dem Schweizer Luca Hänni (23). Giuliana Farfalla war 2017 in der Castingshow "Germany's next Topmodel" zu sehen. Sie sorgte für Wirbel, da sie früher ein Junge war. Tatjana Gsell, die Witwe des verstorbenen Schönheitschirurgen Franz Gsell, hat bereits Reality-TV-Erfahrung. Sie machte einst bei "Big Brother" und "Die Alm" mit.

Die zwölfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" dürfte wie in den Jahren zuvor Anfang 2018 gesendet werden. Der Sender RTL hüllt sich üblicherweise bis kurz vor dem Starttermin in Schweigen, wer in den Dschungel zieht.