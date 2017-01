Dschungelcamp 2017 RTL-Promis stellen sich ersten Ekelprüfungen

Von red/dpa 14. Januar 2017 - 00:01 Uhr

Das Dschungelcamp bei RTL ist in die elfte Runde gestartet. Zum Auftakt gab es die bewährten Ekelprüfungen wie Maden essen oder den Kopf in Schleim tauchen.





Coolangatta - Mit den bewährten Ekelprüfungen hat die elfte Dschungelcamp-Staffel am Freitagabend begonnen. Die zwölf mehr oder minder prominenten Teilnehmer mussten mal den Kopf in Schleim tauchen, mal mit Händen durch grüne Ameisen wühlen, mal Maden essen. Wie im vergangenen Jahr splittete RTL die Gruppen in zwei Sechser-Einheiten, die zunächst unterschiedliche Camps beziehen.

In diesem Jahr kämpfen um die Dschungelkrone: Model Gina-Lisa Lohfink (30), ihr Ex-Freund Marc Terenzi (38), It-Boy Florian Wess (36), Schauspieler Markus Majowski (52), TV-Maklerin Hanka Rackwitz (47), Fernsehsternchen Kader Loth (44), „Goodbye Deutschland“-Teilnehmer Jens Büchner (47), Ex-Fußballer Thomas „Icke“ Häßler (50), Model Alexander „Honey“ Keen (34), Sängerin „Fräulein“ Franziska Menke (56), Schauspielerin Nicole Mieth (26) und Ex-„DSDS“-Teilnehmerin Sarah Joelle Jahnel (27). Beim Finale von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ in zwei Wochen wir der Dschungelkönig gekrönt.