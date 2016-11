Drift-Szene auf der Flugfeld-Allee Schlitter-Versuch endet am Baum

Von kat 05. November 2016 - 20:06 Uhr

Die Polizei meldet einen Unfall an der FLugfeld-Allee: ein Drift-Versuch ging schief.Foto: dpa-Zentralbild

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist bei seinem Driftversuch gescheitert. Er zerstörte einen Parkscheinautomaten und landete an einem Baum. Der Schaden: weit mehr als 10 000 Euro.

Sindelfingen - Die Drift-Versuche eines 18 Jahre alten Autofahrers in der Nacht auf Samstag auf der Flugfeld-Allee in Sindelfingen sind geänzlich misslungen: Der junge Mann verletzte sich in unbekanntem Ausmaß am Kopf, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizeipräsidium Ludwigsburg dürfte der entstandene Schaden eine Summe von 10 000 Euro weit überschreiten. Der 18-Jährige hatte am Freitag gegen 23.40 Uhr beim Driften die Kontrolle über seinen Fiat verloren. Er fuhr über einen Bordstein, zerstörte einen Parkscheinautomaten und kam letztendlich an einem Baum zum Stehen. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Die Flugfeld-Allee gilt als beliebter Treffpunkt von Mitglieder der Tuning Szene. Sie nennen die zweispurige, gerade Straße „die Meile“,Beim Driften handelt es sich um kontrolliertes Schlittern mit durchdrehenden Hinterreifen.