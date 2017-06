Dresscode im Sommer Was anziehen bei Hitze im Büro?

Von red 21. Juni 2017 - 16:54 Uhr

Dürfen Frauen bei hochsommerlichen Temperaturen im Büro Flipflops tragen und können Männer in kurzen Hosen kommen? Unsere Bildergalerie zeigt, welcher Dresscode im Sommer angemessen ist – und was gar nicht geht.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - Seidenstrümpfe und Pumps für die Damen, Sakko und Langarmhemd für die Herren bei 35 Grad? An Tagen, an denen der Stoff der Kleider auf der feuchten Haut klebt, verflucht man in der Geschäftswelt den Dresscode. Aber auch Schüler müssen, je nach Hausordnung der jeweiligen Schule, den Unterricht „in angemessener Kleidung“ besuchen.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Hitzefrei oder nicht – Diese Rechte haben Schüler und Arbeitnehmer

Doch was ist angemessen? Dürfen Frauen im Hochsommer mit Flipflops ins Büro kommen? Und wie sieht es bei Männern mit kurzen Hosen und dem Kurzarmhemd aus? Unsere Bildergalerie zeigt, was man bei Hitze in der Geschäftswelt anziehen kann – und was nicht!