Dreisam in Freiburg Fluss ist giftgrün gefärbt

Von red/dpa/lsw 14. Oktober 2017 - 21:53 Uhr

Das Wasser im Fluss Dreisam in Freiburg ist am Samstag giftgrün gewesen. Statt Säure und Lauge fand die Feuerwehr bei ihren Messungen aber einen anderen Grund für die ungewöhnliche Färbung.





Freiburg - Das Wasser im Fluss Dreisam in Freiburg ist am Samstag giftgrün gewesen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, hatte ein Passant am frühen Nachmittag den Hinweis auf die ungewöhnliche Farbe des Gewässers gegeben. Die Feuerwehr rückte aus und machte Messungen. Um Säure oder Lauge handelte es sich demnach nicht. Der pH-Wert war neutral. „Es handelt sich um eine Flüssigkeit, die auch für Sucharbeiten nach einem Leck verwendet wird“, sagte der Sprecher. „Das ist nichts anderes als eine giftgrüne Lebensmittelfarbe.“

Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ berichtet. Wie die Farbe in den Fluss gekommen ist - ob etwa ein Versehen oder ein Scherz dahintersteckt -, war zunächst aber unklar.