Dreifaches Pech bei Autoverkauf Wegen eines Autos gleich drei Fahrer geblitzt

Von red/dpa 31. März 2017 - 12:47 Uhr

Eine Radarfalle, ein Autoverkauf, drei Mal zu schnell unterwegs. (Symbolfoto)Foto: dpa

Dreifaches Pech hatten drei Autofahrer in Duisburg, die am Verkauf eines einzigen Autos beteiligt waren. Die Polizei hatte sich nämlich mit einer Radarfalle positioniert und kassierte vor dem Autoverkauf kräftig ab.

Duisburg - Der beabsichtigte Verkauf eines Autos hat in Duisburg ein Blitzlichtgewitter ausgelöst - hinter der Kamera stand die Polizei.

Die berichtete am Freitag folgendes: Zunächst war der Verkäufer des Autos mit Tempo 68 statt mit 50 km/h in die Radarfalle gerauscht. Da er keine Papiere dabei hatte, ließ er sich die von einem Angestellten bringen. Der Mitarbeiter beeilte sich so sehr, dass er in seinem Kleinwagen mit 80 Sachen geblitzt wurde.

Sehr wenig Zeit schien dann auch der Kaufinteressent gehabt zu haben - er fuhr sogar mit 84 km/h an den Polizisten vorbei. „Dreifach Pech“, kommentierten die Beamten.

Insgesamt erwischten sie bei mehreren Kontrollen in Duisburg am Donnerstagnachmittag 71 Temposünder.