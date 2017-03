Drei Verletzte im Kreis Heilbronn 87-Jähriger lässt Familienstreit eskalieren

Von red/dpa 19. März 2017 - 20:36 Uhr

Ein Familienstreit ist am Wochenende in Öhringen eskaliert. (Symbolbild)Foto: dpa

Ein 87 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Wohnung seines Sohnes im Kreis Heilbronn eine Pistole gezogen und die Lebensgefährtin des 60-Jährigen verletzt zu haben. Beim anschließenden Gerangel fallen weitere Schüsse.

Öhringen - Bei einem Familienstreit in Öhringen (Kreis Heilbronn) sind am Sonntag zwei Männer und eine Frau durch Schüsse verletzt worden. Ein 87-jähriger Tatverdächtiger kam nach Angaben der Polizei in die Wohnung seines 60-jährigen Sohnes, wo er mindestens einen Schuss aus einer Pistole abgefeuert haben soll. Die ebenfalls in der Wohnung befindliche 46-jährige Lebensgefährtin wurde dadurch schwer verletzt. Um weiteres Unheil abzuwenden, griff der Sohn des Tatverdächtigen ein, worauf es zu einem Gerangel zwischen den Männern kam. Hierbei fielen weitere Schüsse, durch welche beide Männer verletzt wurden. Allein die 77-jährige Ehefrau des Tatverdächtigen, die sich auch in der Wohnung aufhielt, blieb unverletzt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestand bei keinem. Hintergründe der Tat waren am Sonntagnachmittag noch nicht bekannt.