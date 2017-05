Drei Schwerverletzte im Enzkreis 18-Jähriger rast mit Mercedes-AMG in den Gegenverkehr

Von red/dpa 20. Mai 2017 - 15:07 Uhr

Bei einem schweren Unfall im Enzkreis sind drei Menschen schwer verletzt worden, außerdem entstand ein immenser Sachschaden. Ein 18-Jähriger war mit einem Mercedes-AMG auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr gerast.





Ispringen - Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagnachmittag bei Ispringen (Enzkreis) mit zu hohem Tempo auf nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten und hat so einen schweren Unfall verursacht. Er und zwei weitere Menschen verletzten sich schwer, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Mann stieß mit seinem Mercedes-AMG auf der Landstraße L 621 mit großer Wucht mit dem Opel einer 49-Jährigen zusammen. Beide kamen von der Straße ab und wurden verletzt. Zudem trug eine 21 Jahre alte Fiat-Fahrerin Wunden davon, als ihr Auto nach der Kollision der beiden anderen Fahrzeuge von herumfliegenden Eisenteilen getroffen wurde. Der Sachschaden lag nach Polizeiangaben bei 70 000 Euro.