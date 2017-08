Drei Jahre nach Sieg bei The Voice Kids Danyioms Video zu „Echo“ ist da

Von pho 16. August 2017 - 13:55 Uhr

In seinem Video posiert Danyiom vor bunt bemalten Wänden in Miami. Foto: youtube/@DanyiomVevo

An diesem Mittwoch ist das Video zu Danyiom Mesmers neuer Single „Echo“ veröffentlicht worden. Der 18-Jährige hat das Video in Miami gedreht.

Ludwigsburg - Es könnte ein Sommerhit werden – nur fehlt dafür zurzeit der Sommer: DanyiomsSingle „Echo“ ist seit anfang August auf dem Markt, an diesem Mittwoch geht nun auch das Musikvideo dazu online. Es zeigt den 18-jährigen Nachwuchs-Popsänger, der in Ludwigsburg wohnt, bei einer Erkundungstour mit Freunden in Miami im US-Bundesstaat Florida. Danyiom trägt dabei mehrere bunten, trendigen Outfits und singt davon, wie es ist, sich einen Namen zu machen. Genau das hat der 18-Jährige auch vor: drei Jahre nach dem Sieg bei der Castingshow „The Voice Kids“ und nach seinem Realschulabschluss will der Ludwigsburger mit seinem Plattenvertrag bei Sony durchstarten.

Mehr zum Thema

Wir haben ihn vor dem Release des Videos getroffen und über seine Ziele und die vergangenen drei Jahre gesprochen. Hier gehts zum Text. Dabei hat er uns auch erzählt, dass die jungen Leute im Video Schauspieler sind und nicht seine echten Freunde. „Beim nächsten Mal sollen sie aber auch mitspielen“, sagt er.